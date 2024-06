La Ligue arabe renonce à classer le Hezbollah comme « organisation terroriste »

Zaki a expliqué que les précédentes résolutions de la Ligue arabe qualifiaient le Hezbollah d'organisation terroriste, ce qui avait entraîné la rupture de la communication avec le groupe, mais il a noté que les États membres avaient accepté de ne pas utiliser cette formulation, ce qui a permis de communiquer avec le groupe.

Il a souligné que la Ligue arabe ne disposait pas de listes officielles de terroristes et que ses efforts n'incluaient pas la classification d'entités en tant qu'organisations terroristes.

Il convient de noter que la Ligue a désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste en mars 2016, et a demandé au parti de «cesser de propager l'extrémisme et le sectarisme, de s'ingérer dans les affaires des États internes et de ne pas soutenir le terrorisme dans la région», selon la décision de la Ligue arabe, qui a été accueillie avec des réserves de la part du Liban et de l'Irak.