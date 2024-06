La perspective mondiale de la Révolution islamique a sauvé la région des plans des puissances arrogantes et du colonialisme (Leader)

Le texte intégral du discours de l'imam Khamenei prononcé lors d'une réunion avec les organisateurs du Congrès international des martyrs de la Résistance et des défenseurs des Sanctuaires le 19 juin 2024 a été publié ce matin (samedi 29 juin 2024) sur les lieux du congrès tenu dans le sanctuaire sacré de l'Imam Reza (AS).

En rendant hommage aux martyrs défenseurs des Sanctuaires et aux martyrs du Front de la Résistance, en particulier au général martyr Qassem Soleimani, l'imam Khamenei a considéré la défense des Sanctuaires comme un aspect symbolique de la défense des croyances et des aspirations des propriétaires des Sanctuaires et des Ahl-ul-Bayt (AS). « Les idéaux élevés de l'école des Ahl-ul-Bayt (AS), tels que la justice, la liberté, la lutte contre les puissances oppressives et le sacrifice sur le chemin de la vérité, ont toujours attiré des combattants à la conscience pure », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a cité la solidarité manifestée par les étudiants des universités américaines avec la population de Gaza comme exemple de l'existence de consciences pures à travers le monde. « Ce qui est important, c'est que le message de défense des Sanctuaires, qui est en fait la défense des idéaux de l'humanité, soit transmis aux consciences pures du monde entier », a-t-il ajouté.

L’imam Khamenei a identifié une autre dimension de la défense des Sanctuaires en mettant l’accent sur la perspective globale de la Révolution islamique, notant : « Tout mouvement, toute action et toute révolution qui ne prête attention qu’à son propre environnement interne et néglige les développements étrangers subira certainement un coup dur. »

Il a reconnu la présence des Défenseurs des Sanctuaires dans les pays où l’ennemi avait conçu un complot hautement dangereux comme une manifestation de la vision globale de la Révolution islamique.

À cet égard, l'Imam Khamenei a déclaré : « L'ennemi a conçu un complot et avait l'intention de détruire le système islamique en dominant la région et en exerçant simultanément des pressions économiques, politiques, idéologiques et religieuses sur l'Iran. Cependant, un groupe de jeunes fidèles, centrés sur la République islamique, ont neutralisé ce complot coûteux des puissances arrogantes. »

Soulignant ce point, il a souligné que les actions des défenseurs des Sanctuaires ont été cruciales pour sauver l'Iran et la région. Faisant référence à la nature brutale, impitoyable et inhumaine de Daesh et des groupes qui lui sont alignés et qui se sont formés avec le soutien des armes et de la propagande des États-Unis et de l'Occident, le Guide suprême a souligné : « Le but de ces organisations était de déstabiliser la région, en particulier l’Iran, mais les Défenseurs des Sanctuaires ont également neutralisé cette menace importante.

L'Imam Khamenei a considéré la capacité de la Révolution islamique à recréer sa ferveur et son enthousiasme inhérents des premiers jours de la victoire comme un autre aspect du mouvement des Défenseurs des Sanctuaires.

Évoquant les attentes et les analyses de certains individus aux idéologies occidentales qui ont prédit un affaiblissement de la Révolution islamique et de ses principes et idéaux, Son Eminence a souligné : « Le courage, l'altruisme, la sincérité et la profonde croyance dans les principes religieux des jeunes Défenseurs des Sanctuaires est un phénomène incroyable et sans précédent qui a démontré l’erreur des analyses orientées occidentalistes. »