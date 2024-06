Deux soldats israéliens tués et deux autres grièvement blessés à Gaza

Les médias du régime sioniste ont annoncé que ces deux soldats ont été tués dans le quartier de Shouja’iya, au nord de la bande de Gaza.

C’est dans le quartier de Shouja’iya à l’est de la ville de Gaza que se déroulent depuis le jeudi matin le plus lot des combats dans la bande de Gaza, et le plus gros lot de bombardements israéliens, selon la chaîne Al-Manar.

Les forces d’occupation israélienne sont retournées dans ce quartier d’où elles s’étaient retirées le mois de janvier dernier, après avoir déclaré l’avoir nettoyé. C’est leur 2eme offensive terrestre dans ce quartier. Ce vendredi, les médias israéliens ont rendu compte de 4 soldats tués.

Des bombardements israéliens aériens et d‘artillerie ont visé spécifiquement les parties Est de ce quartier après l’annonce par le Shin Bet qu’il a détecté des signes du retour du Hamas là-bas. Il est question que 9 citoyens sont tombés en martyrs et des blessés y sont coincés sans que les équipes de secours ne pussent leur parvenir.