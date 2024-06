Le journal américain a publié un rapport rédigé par Sune Engel RasmussenFollow et Laurence Norman, indiquant que "l'Iran a défié les États-Unis pour devenir une puissance internationale et, malgré des décennies de pression occidentale, Téhéran représente toujours une menace pour les intérêts des États-Unis, en raison de ses relations avec la Russie et la Chine".

Le vainqueur de l'élection présidentielle iranienne héritera de la manifestation de cette puissance sous la forme d'une influence croissante de l'Iran sur la scène internationale, plus qu'il ne l'était il y a plusieurs décennies.

Sous l'égide du Guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, l'Iran a réussi à déjouer des décennies de pressions américaines et à surmonter des années d'isolement en se tournant vers l'Est et en renforçant ses liens avec la Chine et la Russie, tout en augmentant le niveau de confrontation avec Washington, dit-on sur le rapport.

Depuis l'échec de Jimmy Carter à contenir l'Iran, le pays est devenu la "grande baleine blanche" des décideurs politiques occidentaux. Il n'est plus un outil entre les mains de la diplomatie occidentale, et les "sanctions" n'ont pas été efficaces pour isoler Téhéran.

L'Iran a réagi en approfondissant ses relations avec l'axe Russie-Chine, et depuis plus de vingt ans, la politique occidentale à l'égard de l'Iran est en pleine mutation, rapporte Wall Street Journal.