Plusieurs quartiers généraux israéliens sont sous le feu du Hezbollah

La Résistance islamique au Liban (Hezbollah) a annoncé dimanche avoir lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones sur le quartier général du bataillon blindé de la "188e brigade" dans la caserne Rawiya dans le Golan syrien occupé.

La Résistance a confirmé que l'attaque visait le bâtiment de commandement de la caserne de Rawiya et les positions de ses officiers et soldats, qui ont été directement touchés.

Dans deux déclarations distinctes, la Résistance islamique a visé l'atelier militaire et le quartier général du bataillon al-Sahel, affilié à la caserne de Beit Hillel, avec des missiles Falaq, confirmant qu'ils ont atteint des cibles directes, ce qui a conduit à la destruction d'une partie des cibles, avec des victimes confirmées.

La Résistance islamique a également ciblé le quartier général de la 91e division dans la caserne Branit avec un missile Volcan lourd, qui a été directement touché et partiellement détruit, avec des victimes confirmées.

La Résistance islamique a également ciblé deux bâtiments utilisés par les soldats ennemis, le premier dans la colonie Yerun et le second dans la colonie Metulla, en utilisant des armes appropriées, avec des frappes directes.

La résistance a souligné que ses opérations sont menées en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza, en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre les villages et les refuges du sud, en particulier dans les villes de Kafr Kila et Houla, ainsi que dans la ville de Taybeh.