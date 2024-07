Tunisie : appels à l’expulsion de l'ambassadeur américain

Le peuple tunisien organisant dimanche 30 juin une manifestation devant l'ambassade américaine, ont exigé la fin du génocide à Gaza et l'expulsion de l'ambassadeur de l’entité sioniste pour avoir soutenu la guerre génocidaire contre la nation palestinienne.

Depuis le début de l'invasion de la bande de Gaza sous blocus (depuis 2007) par le régime sioniste le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, le peuple tunisien a continuellement organisé des manifestations pour soutenir la résistance palestinienne et condamner les crimes des sionistes.

En plus de condamner les crimes du régime israélien dans la bande de Gaza, les manifestants tunisiens ont souligné que si le régime occupant lance une attaque à grande échelle contre le sud du Liban, il creusera sa propre tombe de ses propres mains.

Le régime sioniste a tué au moins 37 834 Palestiniens et en a blessé plus de 86 858 autres depuis le début de son offensive. Plus de 1,7 million de personnes ont également été déplacées à l’intérieur de l'enclave palestinienne sous blocus dont aucun endroit n'est sûr.

Après environ 9 mois d'agression du régime sioniste contre la bande de Gaza sans aucun résultat ni réalisation, ce régime s'enfonce de plus en plus dans ses crises internes et externes. Le Premier ministre du régime sioniste fait face à d'importantes pressions internes, notamment de la part des familles des prisonniers sionistes, pour qu'il signe un accord de cessez-le-feu avec la résistance palestinienne et pour qu'il cesse la guerre.

Alors que Netanyahu et ses alliés souhaitent que la guerre se poursuive, leurs opposants insistent sur un cessez-le-feu et la libération des prisonniers sionistes.

De nombreux experts estiment que l'objectif de Netanyahu en insistant sur la poursuite de la guerre est de préserver sa vie politique et d'échapper aux poursuites pour corruption.