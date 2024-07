Hamas : Israël commet un crime de guerre en utilisant les prisonniers palestiniens comme boucliers humains

Selon l'agence de presse Sama Palestine, Ezzat al-Rashaq a déclaré : L'utilisation de prisonniers palestiniens par l'armée nazie et criminelle du régime sioniste comme boucliers humains lors de leurs opérations terroristes dans la bande de Gaza est un crime et une violation flagrante des lois de la guerre et des droits des prisonniers et ignorer toutes les lois internationales. »

« Cette action est un autre crime commis par l'ennemi sioniste contre les prisonniers palestiniens qui, dans les centres de détention nazis, sont affrontés aux actes comme la famine, l'humiliation et la torture, la négligence médicale délibérée, la privation de nourriture et de médicaments, les bras et les jambes cassés et des exécutions progressives. », a ajouté ce responsable du Hamas.