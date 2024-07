Bagheri : L'Iran est l'un des pays les plus actifs pour créer un monde sans armes chimiques

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a déclaré lors d’une conférence à l’institut des études internationales : « Non seulement la République islamique d'Iran n'a jamais utilisé d'armes inhumaines, mais elle a toujours été et reste l'un des défenseurs de l'élimination des armes de destruction de masse, et elle est considérée comme l'un des pays actifs dans le monde pour créer un monde sans armes chimiques. »

Ali Bagheri a souligné que : « Aujourd’hui, ces mêmes pays occidentaux qui fournissaient des armes chimiques au régime de Saddam en guerre contre le peuple iranien, n’autorisent pas l’entrée dans le pays des médicaments nécessaires au traitement des patients chimiques d’Iran. »

Ali Bagheri qui s’exprimait lors de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire du bombardement chimique de la ville iranienne de Sardasht et de la Journée nationale de lutte contre les armes chimiques et biologiques a fait référence à la menace du régime sioniste d'utiliser une bombe nucléaire contre la population de Gaza et à l'utilisation par ce régime d'armes chimiques interdites contre le peuple palestinien.

Il a déclaré : « Suite aux menaces des autorités du régime sioniste d'utiliser des armes nucléaires, le public exige l’interdiction du recours aux armes nucléaires. »