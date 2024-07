L’Iran, quatrième exportateur de pétrole parmi les États membres de l'OPEP

La production et l'exportation de pétrole iranien sont toujours effectuées directement par la situation politique et internationale du pays.

En fait, chaque fois que la pression des sanctions diminue, l’Iran a la possibilité d’augmenter ses exportations de pétrole ; D'un autre côté, chaque fois que l'effet de levier des sanctions est plus puissant, la production et les exportations pétrolières ont été limitées.

Mais dès les premiers jours du gouvernement du président Raïssi, malgré les efforts constants pour développer des relations internationales gagnant-gagnant, les grands projets de l'industrie pétrolière n'ont pas été retardés par les étrangers et le résultat a été que, malgré l'augmentation de 600 % des sanctions contre le pétrole iranien, la production et les exportations pétrolières du pays ont augmenté.

Les exportations de condensats de pétrole et de gaz de l'Iran ont désormais atteint leur plus haut niveau depuis 2018, lorsque les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien et ont introduit des sanctions économiques sévères contre le pays, ciblant notamment ses ventes de pétrole, selon un rapport de Vortexa, qui fournit des données sur le secteur mondial de l'énergie.

Le rapport souligne que les exportations de pétrole et de condensats de gaz de l'Iran représentent désormais 9 % des exportations totales de pétrole brut et de condensats de gaz de l'OPEP.

L'Iran a exporté 1,56 million de barils de pétrole par jour de janvier à mai de cette année, soit 250 000 bpj de plus que le Koweït et le Nigeria. L'Iran s'est ainsi hissé à la quatrième place des plus grands exportateurs de pétrole brut de l'OPEP.

Malgré les sanctions occidentales, l'Iran a réussi à augmenter ses exportations de pétrole brut et de gaz à 1,7 million de bpj en mai, le niveau le plus élevé de ces cinq dernières années.

Le rapport cite l'augmentation de la demande chinoise de pétrole et l'expansion de la flotte de pétroliers iraniens comme les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des exportations de pétrole de l'Iran.