Au 269e jour du déluge d’Aqsa, les occupants israéliens constamment pris pour cible par les force de Résistance

Les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont annoncé lundi que leurs moudjahidines avaient réussi à attirer une force israélienne dans une maison piégée utilisée lors de la récente opération de snipers à l'est de Rafah, et que dès que les soldats sont entrés dans la maison, celle-ci a explosé, tuant et blessant les membres de la force.

Les médias israéliens ont reconnu que le bâtiment piégé de Rafah s'était effondré sur les soldats israéliens, confirmant qu'un certain nombre d'entre eux avaient été blessés, dont certains grièvement.

Les soldats blessés ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital Soroka de Beersheba.

De son côté, Saraya al-Quds, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, a annoncé avoir visé les colonies de Kissufim, Third Eye, Nirim, Sofa et Holit dans l'"enveloppe de Gaza" avec des salves de roquettes concentrées.