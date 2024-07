« Nous sommes fermement aux côtés du peuple palestinien jusqu'au bout » (Général Hajizadeh)

Selon l’IRNA, le général Amir Ali Hajizadeh a déclaré lors d’une rencontre avec un certain nombre de familles de martyrs à Gaza : « Comme le montrent clairement les armes à la disposition de nos chers en Palestine, au Liban et ailleurs, ils sont aidés et alimentés par l’Iran, et nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous n’avons pas été négligents et nous ne le serons pas. »

Le commandant de la Force aérospatiale du CGRI a ajouté : « Nous sommes et serons aux côtés de la Résistance et du peuple palestinien sur tous les plans nécessaires ». Comme l’a dit le Guide suprême de la Révolution, le peuple palestinien en sortira certainement victorieux. Votre endurance et votre résistance sont vraiment indescriptibles. Le fait qu’il y a parmi vous des familles qui ont perdu en martyr 30 à 40 de leurs proches, est incompréhensible pour les non-Palestiniens. Que votre résistance et votre succès soient bénis. »

Et d’ajouter : « Soyez sûr que vous changerez le cours de l’histoire du monde et cela est inévitable. De par votre résistance, vous changerez l’histoire de la région et du monde. Nous resterons fermement à vos côtés jusqu’au bout et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les chers Palestiniens. »

Selon l’IRNA, un certain nombre de familles de martyrs de Gaza victimes de la campagne génocidaire d’Israël menée au lendemain de l’opération du « Déluge d'Al-Aqsa » de la Résistance palestinienne, arrivés à Téhéran via certains pays de la région, ont rencontré le général Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du CGRI, au siège de l'Agence nationale aérospatiale de l’Iran dans la capitale.