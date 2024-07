Les forces armées yéménites ciblent quatre navires israéliens, américains et britanniques

Les forces armées ont annoncé la mise en œuvre de quatre opérations militaires qualitatives ciblant quatre navires appartenant au trio maléfique américain, britannique et israélien, en guise de victoire pour l'oppression du peuple palestinien et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen, selon l’agence de presse yéménite Saba.

Les forces armées ont expliqué, dans un communiqué que, la première opération a été menée par la force de missiles avec un certain nombre de missiles ailés et a visé le navire israélien (MSC Unific) dans la mer d'Oman et que le coup a été précis et direct, tandis que la seconde opération menée par la force de missiles et la force navale avec un certain nombre de missiles visant le navire Delonix) pétrolier américain en mer Rouge pour la deuxième fois cette semaine.

Elles ont indiqué que la troisième opération visait le navire de débarquement britannique Anvil Point dans l'océan Indien et que le coup était précis et direct, indiquant que ce navire avait été ciblé par un certain nombre de missiles ailés grâce à la force de missiles.

Le communiqué souligne que la quatrième opération a été menée par la force de missiles avec un certain nombre de missiles ailés et a visé le navire Lucky Sailor en mer Méditerranée parce que la société qui en est propriétaire a violé la décision d'interdire l'entrée aux ports de la Palestine occupée.

Les forces armées ont confirmé que leurs opérations ne s'arrêteront pas tant que l'agression ne sera pas arrêtée et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé.