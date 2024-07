La responsabilité des partisans du régime sioniste dans la poursuite de crimes horribles n’est pas moindre que celle de ce régime (Kanaani)

Dans un message qu'il a publié sur son compte X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangère, Nasser Kanaani, a qualifié d'indescriptibles la douleur et les souffrances infligées aux Palestiniens et aux habitants de la bande de Gaza, ajoutant que « La responsabilité des partisans du régime sioniste dans la poursuite de crimes horribles n’est pas moindre que celle de ce régime. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que le silence et l'indifférence face à tous ces crimes et brutalités sont loin de la responsabilité humaine et morale et sont rejetés et condamnés devant le tribunal de la conscience humaine et devant le tribunal divin.

Le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) a affirmé que l'état des prisonniers libérés aujourd'hui par l'armée d'occupation fasciste, leurs signes d'émaciation, d'épuisement physique et psychologique, et les signes évidents de torture, confirment le comportement criminel du gouvernement d'occupation fasciste, qui défie toutes les lois humanitaires et commet quotidiennement des crimes de guerre sans aucune dissuasion.

Le mouvement a appelé la communauté internationale, les Nations unies et leurs institutions à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ce massacre perpétré par le gouvernement d'occupation nazi et pour protéger les prisonniers, les détenus et les civils dans les zones de conflit.

Il a appelé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à agir et à révéler le sort des milliers de détenus palestiniens enlevés par l'armée d'occupation dans la bande de Gaza et disparus de force dans des conditions inhumaines.