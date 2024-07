Le 2 juillet dans le calendrier iranien est la journée qui démasque les droits de l'homme à l'américaine (Bagheri)

Selon l’IRNA, Ali Bagheri Keni a ajouté dans ce message : « Trente-six ans se sont écoulés depuis l'acte lâche et terroriste des Etats-Unis contre un avion de ligne iranien au-dessus du golfe Persique. La violation des droits humains du peuple iranien par les États-Unis se poursuit sous diverses formes, notamment l’imposition de sanctions cruelles. »

Il a également déclaré dans un autre message sur la chaîne X : Aujourd'hui, le soutien global des États-Unis aux crimes du régime d'occupation en Palestine est une autre page sanglante du livre des crimes commis par les dirigeants des États-Unis : Des crimes de génocide, les massacres de masse, imposer la famine, occupation et destruction…, a-t-il énuméré. La République islamique d’Iran s’oppose avec fermeté à ces crimes et en est fière malgré toutes ces pressions. »

Bagheri a ajouté : « L'ingérence illégale de l'Amérique dans différentes parties du monde a fait de ce pays l'un des plus importants violateurs des droits de l'homme au monde. Les actions unilatérales et le recours à des sanctions et à un soutien global et inconditionnel au génocide et aux crimes du régime sioniste comptent parmi les actions les plus désastreuses contre les droits de l’homme que les Etats-Unis ait commises jusqu’à présent. Aujourd’hui, le sens des droits de l’homme à l'américaine dans le comportement de l’Amérique et du régime sioniste à Gaza est manifeste pour tout le monde.