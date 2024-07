24 soldats israéliens ont été blessés en 24 heures

L'armée d’occupation sioniste a reconnu, ce mercredi, qu'au cours des dernières 24 heures, 24 autres soldats israéliens avaient été blessés, dont 23 lors de combats dans la bande de Gaza.

L'armée d’occupation sioniste a reconnu, mardi (2 juillet), que 44 de ses soldats avaient été blessés dimanche et lundi, dont 14 lors des combats dans la bande de Gaza.

Selon les données annoncées par l’armée d’occupation israélienne, le nombre de soldats abattus a atteint 674 depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 316 dans les combats terrestres qui ont débuté le 27 du même mois.

Les mêmes données indiquent également que plus de 4 000 officiers et soldats israéliens ont été blessés depuis le début de la guerre, dont plus de 2 000 lors de combats terrestres.