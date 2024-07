Les exportations iraniennes vers les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique a connu une croissance de 15 %

Au premier trimestre 2024, les exportations vers les 56 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique dans leur ensemble ont dépassé 21,5 millions de tonnes de marchandises d'une valeur de 8,6 milliards de dollars, affichant une croissance de 6 % en volume et de 15 % en valeur monétaire par rapport à la même période de l'année précédente, a précisé président des douanes iranien, Mohammad Rezvani Far.

Il a précisé que les importations en provenance de ces pays au cours de la période s'élevaient à environ 5,2 millions de tonnes pour une valeur de 6,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % et de 7 % respectivement par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

Rezvani Far a ajouté que le total des échanges avec les pays mentionnés au premier trimestre 2024 a atteint 26,7 millions de tonnes et 15,5 milliards de dollars, en hausse de 8 % en volume et de 11 % en valeur monétaire par rapport à la même période de l'année dernière.