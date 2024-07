Bashir Biazar, emprisonné en France pour ses opinions pro-palestiniennes, est libéré

Téhéran (IRNA)- Le journaliste et cinéaste iranien Bashir Biazar, qui avait été arrêté et emprisonné illégalement en France, a été libéré et est sur le point de rentrer dans son pays.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, se félicite de la d la libération du citoyen iranien Bashir Biazar des prisons françaises. Kanani a déclaré que la libération de Bashir Biazar a été obtenue grâce à des efforts politiques et consulaires continus. La protection des droits des citoyens iraniens à l'étranger est une priorité importante pour le gouvernement de la République islamique d'Iran, a-t-il réitéré. Le citoyen iranien Bashir Biazar a été convoqué par une décision de justice en France le lundi 3 juin et a été arrêté par la police française sous le prétexte d’« antijudaïsme».