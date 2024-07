Le plus grand drapeau palestinien hissé dans la capitale iranienne

La cérémonie de hissage du plus grand drapeau palestinien dans la capitale iranienne s'est tenue au parc Taleqani, dans la zone culturelle et touristique d'Abbas Abad, en présence de Naser Abusharif, représentant du mouvement palestinien du Jihad islamique, et des proches des martyrs de l'opération Déluge d'Aqsa.

Lors de la cérémonie, le directeur exécutif de la zone spéciale d'Abbas Abad pour le tourisme culturel a déclaré que "le régime d'occupation est un système faux qui n'a d'autre fonction que le meurtre, la barbarie et le pillage".

Seyed Mohamad Hosein Hejazi a ajouté que "la bravoure et le sacrifice des fils de Gaza et de Palestine ont brisé le mythe de l'invincibilité et la fausse image de cette machine de crime et de massacre".