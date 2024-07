La Résistance islamique au Liban tire 100 roquettes sur des positions militaires israéliennes

Selon le communiqué du Hezbollah, les forces de la résistance ont bombardé le quartier général de la 210e division du Golan dans la caserne de Nafah et le quartier général de la défense aérienne et antimissile dans la caserne de Kila'a avec 100 missiles Katioucha, en réponse à l'attaque et à l'assassinat perpétrés par l'ennemi dans la région d'al-Hosh dans la ville de Tyr.

Un haut commandant du Hezbollah a été tué lors d'un raid mené par l'ennemi sioniste mercredi, visant sa voiture dans le sud du Liban.

De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 a reconnu que des dizaines de roquettes ont été tirées sur le nord d'Israël depuis le Liban mercredi.

Dans ce contexte, le ministère israélien de la Guerre a annoncé que des sirènes ont retenti dans plusieurs régions du nord de l'entité.