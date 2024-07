Le Hezbollah est « l’armée non étatique la plus puissante du Moyen-Orient » (Média américain)

Ce réseau américain a indiqué : « Le Hezbollah en 2024 est plus grand, plus armé, plus expérimenté et politiquement plus fort que le Hezbollah en 2006. »

La chaîne a ajouté : Ce que les États-Unis devraient faire, c'est dire aux autorités israéliennes, publiquement ou secrètement, que Washington ne les soutient pas dans la guerre du Liban et que si Israël déclenche cette guerre, il ne pourra jamais les sauver. »

Le réseau américain MSNBC a poursuivi : « Les responsables américains doivent également comprendre que dans toute éventuelle guerre entre Israël et le Hezbollah, ils doivent s'attendre à ce qu'ils ne soient pas à l'abri des conséquences de cette guerre.