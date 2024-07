L'Iran appelle à la création d'un réseau de zones franches communes au sein de l'Organisation de Coopération de Shanghai

Aujourd'hui, jeudi 4 juillet, lors du 24e Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Astana, capitale du Kazakhstan, le président par intérim iranien, Mohammad Mokhbar a déclaré : « Considérant que les activités de transit et commerciales sont complémentaires, nous proposons de créer un « réseau de zones franches communes » et de « créer d'accords économiques tels que les accords préférentiels et de libre-échange" pour être initiés au niveau de l'organisation.

Il a ajouté : « Il existe de nombreuses opportunités et capacités sur le territoire des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai pour l'interaction dans les domaines du commerce, de la production, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, des douanes, des télécommunications, ainsi que du développement de la technologie dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui devraient être utilisés au profit de bien-être des nations et pour l’établissement d’une paix durable et d’un développement inclusif dans l’espace de l’OCS et dans le monde. »

« A cet effet, l'activation des corridors de transit joue un rôle clé dans la facilitation du commerce ainsi que dans le développement économique et, par conséquent, la stabilité politique des pays membres », a- insisté Mohammad Mokhber.

Le président par intérim de la RII a ajouté : « Nous pensons que les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai peuvent commercer avec les pays du monde à moindre coût et plus rapidement via le corridor Nord-Sud et via les ports du sud de l'Iran. »

Et de souligner : « La République islamique d'Iran est fermement opposée au recours à des outils politiques, notamment aux sanctions unilatérales dans le domaine de l'énergie, et en tant que producteur majeur de ressources énergétiques, notamment de pétrole et de gaz, elle a toujours suivi la politique du multilatéralisme dans le domaine énergétique et a activement participé à l'élaboration du document de la « Stratégie de coopération énergétique » de l'Organisation de coopération de Shanghai » et soutient toujours son approbation et sa mise en œuvre. »