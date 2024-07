Les relations entre l'Iran et la Chine sont stratégiques (le président par intérim de l'Iran)

Téhéran (IRNA)- Les relations entre l'Iran et la Chine sont stratégiques et fondées sur des intérêts et un respect mutuels. Elles s'approfondissent et se développent, le président par intérim de l'Iran, Mohammad Mokhber.

Lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping dans la capitale kazakhe d'Astana, jeudi, en marge du 24e sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), Mokhber a exprimé sa gratitude au gouvernement et à la nation chinoises pour avoir exprimé leur sympathie et leur solidarité avec l'Iran à la suite du décès du président Ebrahim Raïssi dans l'accident d'hélicoptère survenu le 19 mai avec ses compagnons dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental, située dans le nord-ouest du pays. Les relations entre l'Iran et la Chine sont stratégiques et fondées sur des intérêts et un respect mutuels. Elles s'approfondissent et se développent, a déclaré M. Mokhber. Il a souligné que les responsables iraniens et chinois étaient déterminés à développer davantage la coopération mutuelle dans les domaines économique, commercial et énergétique. Pour sa part, M. Xi a une nouvelle fois présenté ses condoléances à l'occasion du décès du président Raeisi et de ses compagnons, demandant à M. Mokhber de transmettre ses condoléances au Guide de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei. M. Xi a déclaré que les relations entre Pékin et Téhéran étaient stratégiques, soulignant que la politique chinoise visant à renforcer les relations avec la République islamique n'était pas influencée par des facteurs externes. Le président chinois a également souligné que son pays souhaitait le développement, le progrès et le bien-être de la nation iranienne.