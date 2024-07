Selon Sputnik, la déclaration indique : Les pays membres ont prêté attention à la proposition de la République du Kazakhstan de créer le Fonds d'investissement de l'OCS et ont ordonné la poursuite de son développement. Ils ont également approuvé la procédure de l'Union des investisseurs de l'Organisation de coopération de Shanghai.

En plus, les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai ont annoncé dans une déclaration commune : Les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai condamnent fermement les actions qui ont conduit à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et expriment leur inquiétude face à l'escalade du conflit israélo-palestinien.

Exprimant leur profonde inquiétude face à l'escalade du conflit israélo-palestinien, les États membres condamnent fermement les actions qui ont conduit à de nombreuses victimes civiles et à une situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.

M. Mokhber, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Astana, jeudi, en marge du 24e sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a déclaré que l'Iran et la Russie entretenaient des relations stratégiques profondes et immuables qui influencent l'évolution du monde.

Il a ajouté que grâce aux efforts du gouvernement du président Raïssi, un nouveau chapitre s'était ouvert dans les relations entre Téhéran et Moscou, qui serait bénéfique non seulement pour les deux parties, mais aussi pour la région et le monde entier.

Pour sa part, M. Poutine a déclaré que son pays entretenait des relations amicales, inébranlables et inaltérables avec l'Iran, et a salué le développement de la coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs économique et commercial.

Le président russe a déclaré qu'un accord de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasienne (EAEU) constituait une étape importante vers le développement de la coopération et une base appropriée pour bénéficier davantage des interactions avec les pays membres de l'Union.

Le président russe a en outre déclaré que Téhéran et Moscou avaient une position commune sur les questions régionales et mondiales, y compris les efforts visant à former un monde multipolaire.

Il a exprimé le soutien de la Russie à la proposition d'adhésion de l'Iran à l'Union eurasienne en tant que membre observateur.