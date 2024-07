Les Iraniens appelés aux urnes pour le second tour de l’élection présidentielle

Ce vendredi (5 juillet 2024) à 8 h 00 (heure locale), les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à Téhéran comme dans d’autres villes et villages iraniens et l'Imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a glissé son bulletin de vote dans les urnes, lors des premières minutes du vote du second tour de la 14e élection présidentielle.

Le premier tour de la 14e élection présidentielle iranienne s'est tenu, vendredi (28 juin 2024), et selon les résultats officiels annoncés par le ministère de l'Intérieur, Massoud Pezeshkian avec 10 415 991 voix et Saïd Jalili avec 9 473 298 voix s'affrontent au deuxième tour de l’élection présidentielle.

Au second tour de la 14e l’élection présidentielle iranienne, tout candidat qui obtiendra plus de voix, même une voix de plus, remportera l'élection.