Les élections ; le jour de la dynamique du peuple sur la scène politique (Leader)

Après avoir déposé son bulletin de vote dans l’urne no 110, Guide suprême de la Révolution a considéré que le jour des élections était un bon jour et un jour pour que les gens soient actifs sur une question politique importante et a déclaré : « Si Dieu le veut, notre cher peuple, à travers sa dynamique et sa présence aux bureaux de votes, élira le meilleur, car il accomplit le travail à ce stade pour que nous connaissions notre président demain samedi. »

Se référant à certains rapports faisant état de l'enthousiasme et de l'intérêt croissants du peuple pour cette phase des élections présidentielles, l'Ayatollah Khamenei a ajouté : « Si tel est le cas, ce sera agréable et nous espérons que Dieu Tout-Puissant fera réussir la nation et fera prospérer le pays et accordera Sa grâce et à Sa miséricorde tous ceux qui déploient des efforts sur ce chemin. »