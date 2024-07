Massoud Pezeshkian remporte la 14e élection présidentielle iranienne

Massoud Pezeshkian a été élu 9e président de l'Iran, selon les résultats définitifs annoncés par le ministère iranien de l’Intérieur.

Les résultats officiels de la 14e élection présidentielle :

Total des votes comptés : 30 530 157

Massoud Pezeshkian : 16 384 403

Saïd Jalili : 13 538 179

Les bureaux de vote ont ouvert, vendredi (5 juillet 2024), à Téhéran comme dans d’autres villes et villages iraniens, pour le second tour de la 14ème élection présidentielle, entre Massoud Pezeshkian et Saïd Jalili dans la course à la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en mai dans un accident d'hélicoptère.

Le premier tour de la 14e élection présidentielle iranienne s'est tenu, vendredi (28 juin 2024), et selon les résultats officiels annoncés par le ministère de l'Intérieur, Massoud Pezeshkian avec 10 415 991 voix et Saïd Jalili avec 9 473 298 voix s'affrontent au deuxième tour de l’élection présidentielle.