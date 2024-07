Taux de participation de 50% : un pilier de soutien pour la République islamique, selon le Guide suprême

Massoud Pezeshkian a remporté la majorité des voix lors du deuxième tour de la 14ème élection présidentielle iranienne.

Massoud Pezeshkian a été élu 9e président de l'Iran, selon les résultats définitifs annoncés par le ministère iranien de l’Intérieur.

Les résultats officiels de la 14e élection présidentielle :

Total des votes comptés : 30 530 157

Plus de 30 millions Iraniens ont voté lors du 2e tour de la présidentielle de la République islamique.

Le taux de participation s’élève à plus de 50%.

L’Ayatollah Khamenei confirme lors de son discours avant cette élection : « Si le peuple démontre une meilleure participation aux élections, le système de la République islamique sera en mesure de réaliser ses dires, ses intentions et ses volontés à la fois au sein du pays et également dans les extensions stratégiques plus larges du pays. »

« La participation du peuple aux élections est un pilier de soutien, une source d'honneur et une source de fierté pour le système de la République islamique. », comme souligne le Guide suprême de la Révolution islamique, le taux élevé de participation lors de cette élection présidentielle révèle le succès de la nation iranienne et la confirmation démocratique de l’Etat de la République islamique.