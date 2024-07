Qui est Massoud Pezeshkian, vainqueur à la présidentielle en Iran ?

Massoud Pezeshkian, médecin de formation et homme politique iranien, est né en 1954 à Mahabad (nord-ouest d’Iran).

Il s'était auparavant inscrit à deux reprises pour se présenter aux élections présidentielles, mais en 2013, avant que les noms des personnes qualifiées ne soient annoncés, il se retira au profit de l'ayatollah Akbar Hashemi Rafsandjani.

En 2024, ce chirurgien cardiaque a été élu 9ème président d'Iran avec 16 384 403 voix.

Pour son slogan de la campagne électorale, Pezeshkian avait choisi le terme « Pour l'Iran » et a déclaré qu’il réalisera « la justice » et « l'unité et la cohésion » dans la société iranienne.