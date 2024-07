Pezeshkian élu président d’Iran : les messages de félicitations des dirigeants étrangers

Le Palais du Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine a félicité l'élection de Massoud Pezeshkian.

«J'espère que votre activité au poste de président va contribuer à un renforcement ultérieur d'une coopération bilatérale constructive tous azimuts pour le bien de nos peuples amicaux», a souligné Vladimir Poutine dans son communiqué

Le président chinois Xi Jinping a adressé samedi un message à Massoud Pezeshkian, le félicitant pour son élection à la présidence de l'Iran.

Dans un message, le président syrien a félicité la nation et le gouvernement iraniens pour l'élection de Massoud Pezeshkian en tant que nouveau président iranien et lui a souhaité succès et prospérité.

Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et Mohammed bin Salman, roi et prince héritier d'Arabie saoudite, dans les messages séparés, ont félicité Massoud Pezeshkian pour sa victoire à l’élection présidentielle en Iran.

L'émir du Koweït, Mechal al-Ahmad al-Sabah, a «souhaité à la République islamique d'Iran davantage de progrès et de prospérité», tandis que le dirigeant du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a souligné sa volonté de continuer à «développer et intensifier les relations entre les deux pays».

«Je me réjouis de travailler avec (Massoud Pezeshkian) dans l'intérêt de nos deux pays», a écrit pour sa part le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed, sur son compte X.

Dans un communiqué, le gouvernement vénézuélien a félicité la nation iranienne pour la victoire de Massoud Pezeshkian à la 14e élection présidentielle iranienne et a exprimé la volonté de Caracas de renforcer les liens fraternels dans cette nouvelle ère.

Le président du Pakistan a félicité Massoud Pezeshkian pour sa victoire à la présidentielle iranienne et a exprimé l'espoir que les relations entre les deux pays se renforceront dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré dans un message X : « Mes plus chaleureuses félicitations à mon frère, le Dr Massoud Pezeshkian, pour sa victoire aux élections présidentielles iraniennes ! »

Sardar Ayaz Sadiq, président de l'Assemblée nationale du Pakistan, a également félicité Pezeshkian.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations à Massoud Pezeshkian, président nouvellement élu de la République islamique d’Iran.

« Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs, nous assurerons le renforcement des relations amicales traditionnelles et l’expansion de la coopération mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, conformément aux intérêts de nos peuples et de nos pays », a affirmé Ilham Aliyev dans sa lettre.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a invité Massoud Pezeshkian à effectuer une visite en Azerbaïdjan pour échanger des vues sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a également félicité le nouveau président iranien pour son élection. «J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous pour renforcer davantage nos chaleureuses et anciennes relations bilatérales dans l'intérêt de nos peuples et de la région».