Message du Guide suprême de la Révolution islamique au président Pezeshkian

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, dans un message à l'occasion de la 14ème élection présidentielle, tout en félicitant le peuple iranien, le président élu et tous les participants à cette scène sensible, a conseillé à tous d'être ensemble et de penser bien au progrès et à l'augmentation de la dignité du pays.

Insistant sur le taux élevé de participation lors de ce scrutin, le leader a souligné : « Le cher peuple s’est rendu aux urnes avec un sens des responsabilités et a créé une scène chaleureuse en accumulant, en deux tours, plus de 55 millions de voix. »

Invitant toutes les divisions politiques d’Iran de fédérer les capacités du pays afin d’aider le nouveau gouvernement, le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté : « Aujourd’hui, la nation iranienne a élu son président. Félicitant la nation et le président élu et tous les militants de cette scène sensible, en particulier la jeunesse passionnée des comités de campagne électorale des candidats, je recommande à tous de coopérer et de bien réfléchir au progrès et à la dignité croissante du pays. »

Le leader a recommandé que les comportements compétitifs lors des élections soient transformés en amitié et que chacun fasse de son mieux pour la prospérité matérielle et spirituelle du pays.

Dans le cadre d'un message adressé au 9e président de la République islamique d’Iran, l’Ayatollah Khamenei a déclaré :

« Je recommande également au président élu Dr Pezeshkian d'envisager des horizons brillants avec confiance en Dieu, et dans la poursuite du chemin du martyr Raïssi, et de tirer le meilleur profit des nombreuses capacités du pays, en particulier des ressources humaines jeunes, révolutionnaires et pieuses, pour le confort du peuple et le progrès du pays. »