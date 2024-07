Le CGRI a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec la nouvelle administration iranienne

En plus, le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique s'est félicité de l'engagement du peuple iranien dans la 14e élection présidentielle de la République islamique d'Iran et a salué les efforts concertés de tous les agents exécutifs, des organes de supervision et des forces de sécurité pour assurer le déroulement pacifique des élections.

Hossein Salami a affirmé la conviction du CGRI que la République islamique triompherait dans la bataille économique contre ses adversaires grâce à la mobilisation totale des ressources, des possibilités et de l'expertise nationales.

Il a ajouté que les progrès de la nation dans les arènes politiques mondiales sont anticipés en s'appuyant sur une stratégie qui tire parti des forces internes et soutient l'autorité de la République islamique pour garantir les droits du peuple iranien.