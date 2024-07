Arrestation d'un groupe terroriste à la veille des élections dans le sud-est de l’Iran

Reza Sharifi a fait savoir qu’un groupe terroriste de huit membres avait été arrêté par les forces de sécurité dans la province de Sistan et Balûchistân dans la nuit de vendredi.

Au cours de l’opération, une quantité d'armes et d'explosifs ont été saisis des terroristes, a-t-il ajouté.

Grâce aux efforts des forces de sécurité et de l'armée, les terroristes ont été arrêtés et le second tour de la 14e élection présidentielle s'est déroulé dans des conditions de sécurité totale dans la province de Sistan et Balûchistân, se félicite le responsable.

La province du Sistan-et-Balouchistan à la frontalière du Pakistan et de l’Afghanistan a été le théâtre de plusieurs attentats terroristes contre des civils et des forces de sécurité ces dernières années.

Les forces de sécurité iraniennes sont toujours vigilantes et ont réussi à protéger les zones frontalières et à déjouer dans tout le pays la plupart des complots terroristes des éléments contre-révolutionnaires soutenus par certains pays étrangers.