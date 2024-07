L’ayatollah Khamenei reçoit le président élu Pezeshkian

Le Leader de la Révolution islamique a félicité M. Pezeshkian pour avoir obtenu la majorité des voix lors du second tour de l'élection présidentielle, ce vendredi.

L'Ayatollah Khamenei a également exprimé sa satisfaction quant à l'augmentation du taux de participation au second tour.

Il a exprimé l'espoir que Pezeshkian utilisera le potentiel et les capacités du peuple et les autres capacités du pays dans le sens du progrès et de la prospérité de la nation.

L’Ayatollah Khamenei a également donné des conseils au président élu, tout en priant pour lui et en lui souhaitant de réussir.