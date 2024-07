L'Iran est un soutien fort à l’axe de la Résistance et aux opprimés (Seyed Hassan Nasrallah)

Selon l’IRNA, citant le site d'information Ahed, Syed Hassan Nasrallah s'est adressé au nouveau président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, et a souligné : « Nous continuerons le chemin en votre compagnie jusqu'à la victoire finale, et l’Iran islamique fort en sera le pilier. »

Toujours dans le message du secrétaire général du Hezbollah libanais, peut-on lire : « Je vous félicite pour votre élection et je demande à Dieu de vous aider sur la voie de la réalisation des idéaux du peuple altruiste et loyal d'Iran. »

« Nous, au nom du Hezbollah et d’autres mouvements de Résistance, nous considérons l'Iran comme un soutien fort et permanent à l’axe de la Résistance et aux opprimés.

Selon l’IRNA, Pezeshkian a été élu président du peuple à l’issu des élections d’hier vendredi 5 juillet et du deuxième tour de la présidentielle après avoir remporté la majorité des voix.

Le porte-parole de la préfecture électorale du pays a annoncé ce samedi les résultats définitifs du dépouillement du 14ème tour de l'élection présidentielle.

Voici les résultats officiels de la 14e élection présidentielle :

Total des votes comptés : 30 530 157

Massoud Pezeshkian : 16 384 403

Saïd Jalili : 13 538 179

Les bureaux de vote ont ouvert, vendredi (5 juillet 2024), à Téhéran comme dans d’autres villes et villages iraniens, pour le second tour de la 14ème élection présidentielle, opposant Massoud Pezeshkian et Saïd Jalili dans la course à la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en martyr en mai dans un accident d'hélicoptère.

Le premier tour de la 14e élection présidentielle iranienne s'est tenu, vendredi (28 juin 2024), et selon les résultats officiels annoncés par le ministère iranien de l'Intérieur, Massoud Pezeshkian avec 10 415 991 voix et Saïd Jalili avec 9 473 298 voix se sont affrontés au deuxième tour de l’élection présidentielle.