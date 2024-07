Jalili rencontre le président élu, Massoud Pezeshkian

Selon l’IRNA, lors d’une rencontre « intime », Saïd Jalili a une fois de plus félicité l’élection de Massoud Pezeshkian à la tête du futur gouvernement iranien, et a expliqué son point de vue sur les problèmes les plus importants du pays et les solutions envisageables pour les résoudre.

Le président élu a, pour sa part, déclaré lors de la rencontre « Avoir un plan n'est pas la seule condition du succès dans les affaires, mais recruter et engager des personnes expertes, technocrates et bien informées qui croient à leur travail et à leur mission est le garant de la mise en œuvre des plans.

M.Pezeshkian s’est déclaré ouvert à bénéficier les avis et suggestions de son ex-rivale à la présidentielle, Saïd Jalili.

Selon l’IRNA, Pezeshkian a été élu président du peuple à l’issu des élections d’hier vendredi 5 juillet et du deuxième tour de la présidentielle après avoir remporté la majorité des voix.

Le porte-parole de la préfecture électorale du pays a annoncé ce samedi les résultats définitifs du dépouillement du 14ème tour de l'élection présidentielle.

Voici les résultats officiels de la 14e élection présidentielle :

Total des votes comptés : 30 530 157

Massoud Pezeshkian : 16 384 403

Saïd Jalili : 13 538 179

Les bureaux de vote ont ouvert, vendredi (5 juillet 2024), à Téhéran comme dans d’autres villes et villages iraniens, pour le second tour de la 14ème élection présidentielle, opposant Massoud Pezeshkian et Saïd Jalili dans la course à la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en martyr en mai dans un accident d'hélicoptère.

Le premier tour de la 14e élection présidentielle iranienne s'est tenu, vendredi (28 juin 2024), et selon les résultats officiels annoncés par le ministère iranien de l'Intérieur, Massoud Pezeshkian avec 10 415 991 voix et Saïd Jalili avec 9 473 298 voix se sont affrontés au deuxième tour de l’élection présidentielle.