Israël - Gaza : 10e mois de crimes, 38 098 morts et 87 705 blessés

Le 7 octobre 2023, le régime sioniste a commencé son agression illégale et criminelle contre 2,3 millions de civils palestiniens résidant dans la bande de Gaza.

Les écoles, les hôpitaux, les centres onusiens, les infrastructures humaines et urbaines, les logements et les universités sont détruits par les bombes de 900 kg offertes par les États-Unis au régime de Tel Aviv.

Les habitants de Gaza commencent le 10e mois de misère. Leur quotidien bascule entre la mort et la vie. Les Européens s’enthousiasment pour la compétition Euro 2024. Les Américains fêtent le 4 juillet. Même les pays arabes continuent leur mutisme face à cette barbarie. Certains pays musulmans fournissent même le gaz et le pétrole au régime sioniste.