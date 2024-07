Législatives en France : le RN pourrait ne pas obtenir la majorité absolue

Un sondage en date du 3 juillet réalisé par « Toluna Harris Interactive » pour Challenges, M6 et RTL indique que le RN pourrait devenir le premier groupe à l’Assemblée nationale, mais en deçà de la majorité absolue fixée à 289 sièges.

Selon le sondage, après le second tour, l'alliance menée par le RN pourrait remporter entre 190 et 220 sièges, le Nouveau Front populaire entre 159 et 183 sièges, la coalition présidentielle entre 110 et 135 sièges et Les Républicains entre 30 et 50 sièges, rapporte Anadolu.

L'enquête électorale a montré une forte hausse du soutien au Nouveau Front populaire et à la coalition présidentielle de Macron, laissant entendre une alliance contre l’extrême droite.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce la mobilisation de » 30 000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris » pour d'éventuels débordements lors du second tour des élections législatives dimanche 7 juillet 2024.