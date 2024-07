L'Iran propose de suspendre l'adhésion d’Israël à l'Union internationale des chemins de fer

En marge de la 104e réunion de l'Union internationale des chemins de fer (UIC), qui s'est tenue les mardi et mercredi derniers 2 et 3 juillet, en personne ou virtuellement, le PDG de l'Organisation des chemins de fer de la République islamique d'Iran, Mïad Salehi, a eu une conversation téléphonique avec le président de l'UIC, François Davenne, tout en participant virtuellement à la réunion, et a discuté de certaines questions bilatérales et régionales.

Le PDG de l'organisation iranienne des chemins de fer a abordé la question de la suspension de l'adhésion du régime sioniste à l'Union internationale des chemins de fer (UIC). Salehi a expliqué que l'Union internationale des chemins de fer étant une organisation technique internationale, «nous ne nous attendions pas à ce qu'elle entre dans des questions politiques, mais nous avons été témoins de l'insistance et du suivi de l'ancien président de cette union pour suspendre les chemins de fer russes et biélorusses de cette union après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, malgré l'opposition de certains membres, y compris les chemins de fer chinois et iraniens, qui ont changé cette action».

Il a évoqué les crimes barbares des sionistes contre la population de Gaza, le meurtre de plus de 30 000 hommes, femmes et enfants innocents, et les blessures infligées à plus de 100 000 personnes.

Salehi a déclaré que cela blessait vraiment le cœur de toute conscience vivante, ajoutant que ne pas répondre à ces crimes et ne pas suspendre l'adhésion d’Israël à l'Union internationale des chemins de fer est inacceptable et ne devrait pas être traité d'une manière qui donne l'impression que deux poids, deux mesures sont appliquées dans cette organisation internationale.

Dans une prochaine étape, l'Union internationale des chemins de fer publiera une déclaration condamnant les crimes sionistes à Gaza, a-t-il déclaré, soulignant qu'il est également nécessaire de soulever cette question à l'Association régionale des chemins de fer du Moyen-Orient, et il est nécessaire d'adopter d'abord une position forte et coordonnée par l'Assemblée régionale du Moyen-Orient de l'Union internationale des chemins de fer, puis cette question doit être adoptée à l'ordre du jour du Comité exécutif et de l'Assemblée générale de l'Union internationale des chemins de fer.