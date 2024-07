Israël s'enlise dans le bourbier de Gaza

Ce dimanche, neuf mois exactement après la guerre de Gaza, Israël est en enfer et reste profondément enlisé dans le bourbier de Gaza.

Abordant cet "enfer", un journal israélien rapporte en première page que 120 prisonniers israéliens sont toujours détenus par la résistance dans la bande de Gaza, tandis que "plus de 86 000 colons ont été évacués de leurs maisons et n'y sont toujours pas retournés".

Selon les chiffres publiés par le journal, 1592 soldats et colons ont été tués depuis le 7 octobre, tandis que plus de 4000 Israéliens ont été blessés.

Maariv ajoute que 287 000 soldats ont été recrutés dans les réserves de l'armée d'occupation depuis le début de la guerre.

Tout ceci intervient alors que les colons israéliens demandent à leur gouvernement de conclure immédiatement un accord d'échange de prisonniers avec la résistance dans la bande de Gaza, afin de restituer les prisonniers israéliens restants, d'autant plus qu'un certain nombre d'entre eux ont été tués par les tirs de l'armée israélienne et ses bombardements violents et incessants sur la bande de Gaza.

Les médias israéliens ont rapporté que plus de 100 000 colons ont été évacués du seul nord, la majorité d'entre eux n'ayant pas l'intention de revenir après la fin de la guerre. Ce chiffre s'ajoute à celui des colons évacués des colonies de l'enveloppe de Gaza, dont la plupart ont exprimé leur refus de revenir.

En ce qui concerne le nombre de colons morts, l'occupation a déclaré au cours du premier mois de la guerre qu'il y avait 1 400 d'entre eux, pour ensuite affirmer en novembre qu'il y avait 1 200 morts. Dans les rangs de l'"armée", le nombre d'officiers et de soldats tués avoisine les 680.