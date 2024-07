Notre lutte contre l'ennemi n'est pas seulement militaire, mais aussi économique, politique et sociale ( chef d’Ansarallah)

Le chef d'Ansarallah du Yémen, M. Al-Huthi, a déclaré dimanche qu’«avant le début de l’opération de soutien à Gaza, les Américains pensaient pouvoir nous arrêter, mais leurs capacités supérieures et avancées dans tous les domaines n'ont pas réussi à stopper notre opération et à cibler nos capacités et nos entreprises».

Les Américains ont été pris au dépourvu par nos tactiques et notre industrialisation en matière de missiles et de marine. Les tactiques de nos moudjahidines ont surpassé la technologie avancée et les tactiques de l'ennemi. C'est pourquoi ils ont été vaincus. Les Etats-Unis intimidaient les autres avec ses porte-avions dans le but de faire pression sur eux et de semer les graines d'une défaite psychologique dans les pays, mais lors du soutien à Gaza, la situation des porte-avions américains a changé. Ils sont devenus une cible et nos forces les poursuivent et les vainquent, a expliqué Sayyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi.

La mission des porte-avions américains en mer est passée d'une mission d'attaque à une mission de fuite. Les drones américains sont pris pour cible et leurs drones MQ9 sont constamment abattus, a ajouté le responable yéménite.

Al-Husi a également déclaré à propos de l'impact des opérations des forces armées yéménites contre les navires du régime sioniste en mer Rouge : La navigation d'Israël a été réduite presque de moitié et perturbée, il n'y a presque plus de mouvement des navires de ce régime en mer Rouge.