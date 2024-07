L'Iran se classe au premier rang des nations islamiques dans le classement de Leiden 2024

Au total, 146 universités de pays islamiques figurent dans le classement de cette année.

La Turquie, avec 40 universités, l'Arabie saoudite, avec 16 universités, l'Égypte, avec 15 universités, et le Pakistan, avec 13 universités, occupent les deuxième et cinquième places.

Le classement de Leyde fournit des indicateurs d'impact scientifique, de collaboration, de publication en libre accès et de diversité des genres.

Le classement de Leyde est basé sur les publications de la base de données Web of Science produite par Clarivate.

Les statistiques les plus récentes disponibles dans le classement de Leyde sont basées sur les publications de la période 2019-2022, mais des statistiques sont également fournies pour des périodes antérieures.

Web of Science comprend un certain nombre d'indices de citations. Le Leiden Ranking utilise le Science Citation Index Expanded, le Social Sciences Citation Index et le Arts & Humanities Citation Index.

Seules les publications de type articles et revues de Web of Science sont prises en compte. Le Leiden Ranking ne prend pas en compte les publications de livres, les publications dans des actes de conférences et les publications dans des revues qui ne sont pas indexées dans les index de citations du Web of Science mentionnés ci-dessus.

Les citations sont comptabilisées jusqu'à la fin de l'année 2023 dans le calcul des indicateurs ci-dessus. Les autocitations des auteurs sont exclues.