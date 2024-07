La politique étrangère du martyr Raïssi consistait à interagir avec le monde à partir d’une position de dignité (Leader)

Au cours de la réunion, qui était la dernière réunion du Guide suprême avec les membres du cabinet de la 13e administration, il a décrit cette administration comme une administration de « travail, d'espoir et d'action », tout en louant le martyr Raïssi comme un président « vraiment plein d'espoir et optimiste quant à l'avenir » et déterminé à atteindre les objectifs fixés.

En décrivant les qualités exceptionnelles de M. Raïssi, l’Imam Khamenei a souligné l’approche populaire du défunt président comme un trait marquant et un véritable exemple à suivre pour tous les responsables. « En étant parmi le peuple, de près notre cher Raïssi prenait connaissance des réalités. Il écoutait ce que les gens avaient à dire et faisait de leurs besoins la base de ses planifications et projets », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que "être parmi le peuple" est une exigence islamique pour les fonctionnaires et les autorités. Citant la lettre de l'Imam Ali (AS) à Malik Ashtar, il a ajouté : « L'Imam Ali (AS) souligne à Malik que l'œuvre la plus aimée à tes yeux devrait être celle qui suscite la satisfaction et le contentement des masses du peuple. Le martyr Raïssi a suivi la même approche recommandée par l’Imam Ali (AS), et cela aussi devrait servir d’exemple à suivre pour tous. »

Soulignant une autre des qualités exceptionnelles du martyr Raïssi, l’Imam Khamenei a souligné la véritable confiance du martyr Raïssi dans les capacités nationales. « Raïssi croyait de tout son cœur au potentiel et à la capacité des ressources nationales pour résoudre les problèmes du pays », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également souligné l'autre caractéristique notable du président martyr, qui consistait à exprimer clairement et franchement ses positions religieuses et révolutionnaires, tout en évitant le double langage et le désir d'obtenir l'approbation des autres.

L'Imam Khamenei a déclaré : « Raïssi s’engageaient véritablement aux positions révolutionnaires auxquelles il croyait et qu’il exprimait franchement. Dans sa toute première interview, on lui a demandé si l'Iran cherchait à nouer des relations avec un pays particulier, il a répondu « non », et il est resté engagé à cette position claire et directe jusqu'à la fin de sa vie ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a félicité le martyr Raïssi pour son infatigabilité dans son travail. « Je disais à plusieurs reprises à Raïssi qu’il devrait se reposer un peu pour pouvoir continuer à travailler à l’avenir, sinon on s’épuiserait un jour et on ne pourrait plus travailler. Mais il disait qu’il ne se lassait jamais du travail et qu’il ne l’était vraiment jamais ».

L'Imam Khamenei a ajouté : « en termes de la politique des affaires étrangères, il prenait en considération deux aspects en même temps. L’un était l’interaction, et l’autre la dignité et le respect du pays. C'était une personne qui interagissait avec les autres. Il lui arrivait de parler au téléphone avec un président européen pendant une heure ou une heure et demie. Imaginez que vous parlez au téléphone pendant une heure et demie. C’était un homme d’interaction, mais ses interactions se faisaient dans une position de dignité. Il n’était pas dur et ne repoussait pas les autres, et il ne rompait pas les négociations ni ne faisait de concessions inutilement.

À cet égard, le Guide suprême de la Révolution islamique a rappelé que « notre président martyr a interagi à partir d’une position de dignité avec tous les pays envisageables, en donnant la priorité aux pays voisins. En conséquence, après son martyre, dans leurs messages de condoléances, plusieurs dirigeants mondiaux éminents ont décrit Raïssi comme une figure exceptionnelle, plutôt que comme un homme politique ordinaire ».

L'Imam Khamenei a souligné que « les qualités du martyr Raïssi ont été mentionnées pour illustrer un modèle et l'inscrire dans l'histoire afin de démontrer que le chef du pouvoir exécutif peut posséder un ensemble de vertus intellectuelles, émotionnelles et pratiques et les poursuivre à la fois dans son mandat de gouvernement et dans sa démarche individuelle.

Dans son discours de clôture, le Guide suprême de la Révolution islamique a une fois de plus exprimé sa profonde gratitude au peuple et aux efforts diligents des responsables du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, des médias nationaux, des responsables de la sécurité et des forces de l’ordre pour avoir organisé avec succès les élections sans aucun problème. Il a souligné que « dans certains pays du monde, les élections sont accompagnées de bagarres et de querelles, alors que dans notre pays, les élections se sont déroulées de la meilleure manière possible ».