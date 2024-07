Sayyed Nasrallah : Les crimes du régime sioniste à Gaza ont réveillé la conscience humaine en Occident

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé dimanche soir que « la Résistance au Liban ne reculera pas un seul instant de son soutien à la vérité et à la Palestine, même si des martyrs tombent et des maisons sont détruites, quelles que soient les répercussions politiques que cela peut avoir », a rapporté la chaîne Al-Manar.

Dans son discours à l’occasion la première nuit du deuil de l’Achoura à Beyrouth, Sayed Nasrallah a appelé « chacun à faire ce qu’il peut pour soutenir la Palestine », estimant que « quiconque ignore ce qui se passe à Gaza et les injustices faites à la Palestine et aux fronts de soutien a l’esprit mort ».

Il a déclaré que la Résistance au Liban est entrée dans la bataille du Déluge d’Al-Aqsa pour soutenir avec détermination Gaza et le peuple palestinien.

Sayed Nasrallah a ajouté que « l’horreur des massacres dans la bande de Gaza a réveillé l’esprit et l’instinct humain en Occident, en particulier parmi les étudiants universitaires américains ».

Et de souligner : « Il n’est pas nécessaire de discuter d’Israël et de son agression contre la région ainsi que de son oppression contre le peuple palestinien…La vérité est claire elle s’appelle Palestine, par contre le faux est incarné par ‘Israël’ et ce conformément aux normes du droit international, des droits de l’Homme, de la morale et des religions ».

Sayed Nasrallah a en outre salué « l’environnement de la Résistance et sa position d’ouvrir le front de soutien à Gaza, au peuple palestinien et à sa résistance », estimant que « cela a renforcé la Résistance au Liban grâce à sa position solide et sa forte présence, et démontre que la Résistance est à sa juste place ».

Les plateformes médiatiques israéliennes ont cité du discours de Sayed Nasrallah cet extrait : « nous sommes au milieu d’événements majeurs et importants à Gaza et dans la région », évoquant le grand danger et la menace que la Résistance représente pour l’entité occupante.

À la fin de son discours, Sayed Nasrallah a souhaité dans cette nouvelle année hégirienne « la réalisation des espoirs, la fin de la douleur, ainsi que la victoire proche et immédiate des résistants ».