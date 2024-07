Législatives en France : Le risque d’une double paralysie au Palais Bourbon et à Matignon

Téhéran (IRNA)- Lors du second tour des élections législatives, l’Extrême-droite islamophobe et anti-Migration a la troisième place derrière le NFP et les Macroniste. Le camp présidentiel de Macron perd sa majorité relative. Le risque de la paralysie dans une Assemblée nationale sans majorité.

Gabriel Attal, le Premier ministre, remet sa démission ce matin au président de la République. Les incertitudes s’aggravent, après le tremblement du second tour. Ni le Nouveau Front populaire, ni le camp présidentiel, ni le RN ne peuvent atteindre la majorité absolue. Macron attendra la « structuration » de la nouvelle Assemblée pour déterminer qui il va appeler à former un gouvernement, a annoncé l’Elysée. Voici cette « structuration » de la nouvelle Assemblée nationale : NFP (182)

Ensemble (168)

RN (dont LR-RN) (143)

LR (45)

Droite (15)

Gauche (13)

Centre (6)

Régionalistes (4)

Divers (1)

La victoire de l'ex-président socialiste François Hollande (élu dans la 1ère circonscription de Corrèze). Avec 60 à 64 députés, les socialistes doublent le nombre de leurs sièges par rapport à 2022. En Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste Emmanuel Tjibaou élu député (RFI). Pour la 1ère fois depuis 1986, les habitants de cette colonie choisissent un indépendantiste et cela pourrait changer l'avenir de cet archipel du Pacifique Sud. Edouard Philippe, ancien Premier ministre, allié de Macron, en position de faiblesse après les législatives 2024. Son parti Horizons avec seulement 25 élus est déjà désormais dans un horizon incertain pour la présidentielle 2027. Elu depuis 2017 dans la 3e circonscription de la capitale française, Stanislas Guerini, ministre de la transformation et de la fonction publique, est battu à Paris par le Nouveau Front populaire. La Macronie perd l’un de ses plus fidèles lieutenants et un ministre de poids. Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l’enfance, de la jeunesse et des familles, perd également son siège à l’Assemblée nationale. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé qui avait démissionné en décembre après le vote de la Macronie pour la loi immigration, élu avec l’étiquette du NFP. Il y avait plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français dans la manifestation pour fêter la victoire du Nouveau Front populaire. Le pro-Israël Meyer Habib battu dans la 8ᵉ circonscription des Français de l’étranger. Dans la 8ᵉ circonscription des Français de l’étranger (Maghreb & Afrique de l’Ouest), le candidat du NFP, Karim Ben Cheïkh, s’est largement imposé avec près de 74,7 % des voix face à la candidate du bloc présidentiel de Macron. Marie Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen, a été battue en Sarthe par une députée NFP. A Paris, des milliers de manifestants étaient présents sur la place de la République pour fêter la victoire du Nouveau Front Populaire .