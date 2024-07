L’Iran a mis en garde contre une attaque potentielle d’Israël contre le Liban

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse : « L'Iran considère le soutien au Liban et à la sécurité du Liban, du gouvernement et de la nation, ainsi que la résistance du Liban comme un principe en soi. L'Iran n’hésite jamais quant à son soutien à la sécurité du Liban. »

A propos d'une possible agression du régime sioniste contre le Liban et de la hausse de tensions entre le Hezbollah et Israël, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que toute attaque contre le Liban menace la paix et la stabilité dans toute la région.

« La nation, le gouvernement, l'armée et le front de résistance au Liban sont déterminés à défendre le pays. La résistance est plus prête que jamais pour faire face aux menaces. », a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Selon Nasser Kanaani, le monde a la responsabilité de répondre de manière décisive aux actes d’aventurisme du régime sioniste.

« L'Iran considère la défense du Liban comme un de ses principes. La République islamique n'hésitera pas à défendre le Liban au moment nécessaire. », a conclu le haut diplomate iranien.

Selon l’Orient-le Jour, « les tirs israéliens ont déjà brûlé 17 millions de mètres carrés de terres au Liban selon les dernières données du CNRS, qui a également enregistré des frappes israéliennes avec 175 obus au phosphore et 196 bombes incendiaires. »