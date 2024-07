Le président élu de l'Iran s'entretient par téléphone avec Erdogan

Recep Tayyip Erdogan, lors de la conversation téléphonique, lundi, a félicité M. Pezeshkian pour son élection en tant que nouveau président de l'Iran et lui a souhaité beaucoup de succès et a déclaré que la Turquie et l'Iran entretenaient des relations profondément enracinées.

Il a ajouté que les deux pays continueraient à promouvoir leurs relations dans divers domaines pendant le mandat de M. Pezeshkian.

M. Pezeshkian a remporté le second tour de l'élection présidentielle du 5 juillet, avec plus de 16 millions de voix contre l'ex-négociateur nucléaire Saeed Jalili, qui a obtenu plus de 13 millions de voix sur plus de 30 millions de suffrages exprimés, le taux de participation s'élevant à près de 50 %.