Haniyeh à Pezeshkian: Nous sommes convaincus que vous soutiendrez la cause palestinienne

Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique, Hamas, a envoyé un message au président iranien élu, le félicitant à l'occasion de l'achèvement du droit électoral démocratique et de l'obtention de la confiance du peuple iranien et de son élection en tant que président de la République islamique d'Iran.

Haniyeh a noté : Nous vous adressons ces félicitations à un moment où notre peuple palestinien et sa résistance mènent l'une de leurs batailles historiques les plus honorables, avec courage et constance dans la bataille du D2luge d'Al-Aqsa, en particulier à la lumière de la guerre génocidaire et de la brutalité de l'occupation nazie sioniste.

"Nous et notre peuple en Palestine avons confiance dans les services que vous rendez à l'Iran, en surmontant les défis et les difficultés, en progressant vers l'unité de l'Ummah islamique contre notre ennemi et en aidant la question centrale de notre Ummah", a déclaré le haut responsable du Hamas.