Conversation téléphonique de Shahbaz Sharif avec Pezeshkian : le Pakistan tient à renforcer ses relations tous azimuts avec l’Iran

Shehbaz Sharif, lors d'une conversation téléphonique avec Massoud Pezeshkian, président élu de la République islamique d'Iran, a exprimé ses plus sincères félicitations à l'occasion de sa victoire aux récentes élections présidentielles en Iran.

Dans la déclaration officielle du Bureau du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif a transmis ses chaleureuses salutations au Leader de la Révolution, l'Ayatollah Khamenei, et l'a félicité ainsi que la nation iranienne pour la tenue des élections présidentielles et le transfert réussi du pouvoir politique à travers un processus démocratique.

Le Premier ministre pakistanais a souhaité beaucoup de succès à Massoud Pezeshkian à la tête du gouvernement iranien et a déclaré : « Islamabad est désireux de travailler en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement de Téhéran pour renforcer davantage les relations entre les deux pays et promouvoir une coopération globale dans divers domaines, notamment le commerce, l'énergie et la sécurité régionale.

« Les décisions communes des deux pays prises lors de la visite historique de l'ayatollah Seyyed Ebrahim Raissi, président martyr de l'Iran au mois de mai de cette année, ont créé une très bonne base pour un partenariat bilatéral bénéfique entre l'Iran et le Pakistan », a-t-il fait valoir.