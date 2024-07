Il va sans dire que l’Iran et l’Irak recèlent des liens vastes et enracinés

Selon l’IRNA, le lundi 8 juillet 2024, le président irakien, Abdel Latif Rachid, lors d'une conversation téléphonique avec Massoud Pezeshkian, tout en le félicitant pour sa victoire aux élections présidentielles, lui a souhaité du succès « dans cette grande et dangereuse tâche » ainsi que « dans la voie de l'amélioration des relations entre les deux pays amis et frères que sont l'Iran et l'Irak. »

Il a décrit les relations entre la République islamique d'Iran et l'Irak comme étant « profondes, fortes et conformes aux intérêts des deux nations », avant de souligner l'intérêt de son pays à maintenir et à promouvoir les relations bilatérales et à créer une base pour une coopération plus poussée dans la nouvelle ère.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, tout en remerciant le gouvernement et le peuple irakiens pour leurs message de soutien et de félicitations, le président élu a également estimé que l'étendue des liens politiques, économiques, culturels et religieux entre les deux pays n’a pas besoin d’être évoqué et a exprimé son espoir de voir dans la nouvelle ère l’approfondissement et l’élargissement des relations entre les deux pays, et cela grâce à la coopération de hautes autorités des deux pays.

Déclarant que la RII attache une grande importance au grand pays ami et frère qu’est l’Irak, M.Pezeshkian a apprécié les efforts de son homologue irakien pour la promotion des relations bilatérales et a déclaré : « Les deux pays ont des vues et des positions communes dans de nombreux domaines, ce qui peut servir de plate-forme appropriée pour approfondir les relations bilatérales et développer la coopération.