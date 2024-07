Le Brésil a mis en œuvre un accord de libre-échange avec l'Autorité palestinienne

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Brésil a annoncé : « Cet accord est contribution concrète à la création d'un État palestinien qui jouit de la stabilité économique et peut vivre en paix et en harmonie avec ses pays voisins. »

Et d’ajouter : « Le Brésil, qui reconnaît l'État de Palestine et a autorisé en 2010 la construction d'une ambassade palestinienne dans la capitale brésilienne, a ratifié, vendredi, l'accord entre le bloc commercial sud-américain Mercosur et l'Autorité palestinienne, signé en 2011. »

Selon Reuters, l’accord de libre-échange entre l’Autorité palestinienne et les membres du Mercosur est en suspens depuis plus d’une décennie.

Ibrahim Al Zeben, l'ambassadeur palestinien à Brasilia, a qualifié cette décision du gouvernement brésilien de « courageuse, solidaire et opportune ».

Notant que la mise en œuvre de cet accord est un moyen efficace de soutenir l'établissement de la paix en Palestine, l'ambassadeur palestinien à Brasilia a indiqué : « J'espère que les échanges commerciaux entre la Palestine et le Mercosur, qui ne représente actuellement que 32 millions de dollars par an, se développera. »